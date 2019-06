Grosseto, 30 giugno 2019 - Un malore mentre stava trascorrendo una vacanza spensierata all'Isola d'Elba, il disperato trasferimento all'ospedale di Grosseto, poi solo lacrime. L'attrice tedesca Lisa Martinek (nata Wittich, Martinek è il nome del primo marito e aveva deciso di mantenerlo), 47 anni, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Martinek, come ha confermato l'avvocato di famiglia Christian Schertz al "Berliner Kourier", è morta venerdì. Nel pomeriggio della stessa giornata era a Marciana Marina e il malore l'ha colta mentre stava facendo il bagno al largo di Sant'Andrea. E' stato il marito Giulio ad accorgersi di quanto stava capitando e a soccorrerla per primo. Una volta dato l'allarme, ha fatto volare la sua imbarcazione fino al porto dove è stata presa in carico dal 118 e portata in elisoccorso a Grosseto.

Martinek era un'attrice molto famosa in Germania soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisive ma il suo volto è passato anche dagli schermi italiani, per esempio con "Amore e tacchi alti" e “I perfetti imperfetti”, trasmessi nei mesis corsi dalla Rai. Lascia tre figli di età compresa fra i 4 e gli 8 anni.