L’isola flagellata dal maltempo. Nubifragio disastroso all’Elba: "Terribile, mai vista una furia così"

PORTOFERRAIO (Livorno)"Non uscite di casa, state al riparo, le strade sono sott’acqua". In un post Facebook della Misericordia di Portoferraio c’è tutto il dramma vissuto dal capoluogo elbano ieri pomeriggio, quando un’impressionante quantità di pioggia si è abbattuta sulla città e sulla periferia provocando gravi danni. Con case allagate, persone salvate nelle auto rimaste prigioniere dell’acqua che arrivava oltre gli sportelli. Danni non solo alle case, ma anche alle tante attività commerciali delle principali vie del centro portoferraiese, tutte interessate dagli allagamenti: via Manganaro, via Carducci e zone limitrofe soprattutto. Si è ripetuto il drammatico copione visto con altri temporali del genere: più di 65 millimetri di pioggia caduti in un’ora. I vigili del fuoco arrivati da Livorno, Firenze e Grosseto hanno effettuati tre salvataggi di persone rimaste bloccate dall’acqua nelle loro abitazioni. Soccorse un totale di 28 persone bloccate nelle auto. Evacuati da una scuola di danza nove bambine con tre istruttori e una decina di persone da una pizzeria. Ci sono stati anche tre salvataggi in extremis di persone all’interno di abitazioni.

Erano le 17 quando tutto è iniziato. A farne le spese è soprattutto la zona del Carburo, nell’immediata periferia: qui tutto è andato sott’acqua. L’acqua è poi entrata nelle case intorno a via Cementiera, la parte della strada provinciale che dai moli dove arrivano le navi porta al resto dell’isola. A pieno regime la macchina dei soccorsi, con in campo tutto il sistema di Protezione civile elbano.

Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, si è messo in contatto con la Prefettura e con la Regione, che attraverso l’assessora all’ambiente Monia Monni ha offerto di mandare sull’isola squadre di soccorso. Alle 18,45, la centrale del 118 si è vista costretta a fermare le ambulanze per l’impossibilità di raggiungere l’ospedale. E’ stato aperto il Centro operativo comunale per il coordinamento delle operazioni. "Mai vista una cosa del genere", racconta la gente sui social network, dove sono state diffuse foto e video. Intanto le autorità hanno chiuso le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. Ore difficili anche in diverse altre zone dell’Elba, tra frane e smottamenti con interruzioni di strade. Portoferraio intanto conta i danni di un pomeriggio di paura.