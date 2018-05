Firenze, 8 maggio 2018 - Un anno di attesa per fare un esame di risonanza magnetica a una malata oncologica di 85 anni residente a Castagneto Carducci (Livorno). È quanto denunciano il consigliere Fi del Quartiere 1 di Firenze Roberta Pieraccioni, figlia della donna, insieme al vicepresidente del Consiglio toscano Marco Stella (Forza Italia) e al coordinatore provinciale del partito a Livorno Maristella Bottino.

"Quella delle liste d'attesa troppo lunghe - dichiarano in una nota gli esponenti azzurri - è un'emergenza che squalifica il sistema sanitario toscano. Ormai non passa giorno senza che in Toscana non si registrino casi di pazienti costretti ad aspettare mesi, o addirittura oltre un anno, per poter fare esami diagnostici importanti. Chi può permetterselo, si rivolge alla sanità privata, gli altri sono costretti a stare alla sorte".

Per i rappresentanti di Forza Italia, in "una Regione come la nostra, che spende 6,3 miliardi di euro all'anno per la sanità", è "inaccettabile offrire servizi del genere a cittadini che pagano tasse altissime. Come fa Rossi a parlare di sistema sanitario all'avanguardia, con tempi di attesa così lunghi? Gravi disservizi del genere si stanno moltiplicando ogni giorno di più. Il diritto alla salute è un diritto basilare, fondamentale, ed è gravissimo che la Toscana non riesca a garantirlo".