Livorno, 14 giugno 2019 - Una lite tra due mamme, di fronte alla scuola materna di via Galilei, è degenarata nella mattina di venerdì, quando è arrivato il marito di una di loro. L’uomo ha infatti colpito con un pugno la rivale della moglie, davanti ai poliziotti, intervenuti per riportare la calma.

E' stato a quel punto chiesto l’intervento della polizia alla scuola materna di via Galilei, per un acceso diverbio tra due donne straniere, mamme entrambi di due alunni, per motivi legati alla condotta dei figli.

Sul posto, insieme agli agenti delle volanti, è arrivato anche il marito di una delle due. L’uomo incurante di essere visto, davanti ai poliziotti ha minacciato l’altra signora, poi non ha esitato a stenderla con un pugno. L’uomo è stato bloccato di poliziotti e identificato: si tratta di H.A., cittadino albanese di 43 anni, in regola col permesso di soggiorno. È stato denunciato per minacce gravi. La vittima si è rifiutata di andare al pronto soccorso.