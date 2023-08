Lite per motivi di gelosia, lei lo accoltella

Livorno, 11 agosto 2023 – I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di giovedì in via De Larderel in seguito alla segnalazione di un uomo accoltellato.

I militari hanno subito prestato soccorso alla vittima, un albanese di 43 anni che presentava una profonda ferita al collo ed è stato pertanto fatto trasportare in ospedale con un’ambulanza della Svs.

Al contempo, a poco distanza, nei pressi di piazza dei Mille, i carabinieri hanno prontamente individuato e bloccato una donna ritenuta responsabile dell’aggressione, anche grazie alla collaborazione alle prime indagini fornita da alcuni astanti che avevano assistito al fatto.

Successive immediate attività a carico della sospettata hanno consentito di accertarne il possesso di un coltello tipo “svizzero”. Pertanto dai primi accertamenti è stato possibile ricostruire la vicenda. La donna, verosimilmente per motivi sentimentali, aveva avuto una lite con l’uomo sfociata nella violenta iniziativa. La vittima, fortunatamente in buone condizioni, è stata subito dimessa con qualche punto di sutura e una prognosi di dieci giorni.

La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni personali aggravate.