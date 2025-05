Litigio tra ex coniugi si trasforma in rissa davanti ai figli piccoli: tre denunciati

Livorno, 7 maggio 2025 – È degenerato in una violenta rissa un acceso litigio tra due ex coniugi avvenuto la sera di Pasqua in via Provinciale Pisana, a Livorno. Al termine delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Livorno Montenero, tre persone — un uomo e due donne, tutti originari dell'Est Europa e con un'età compresa tra i 30 e i 40 anni — sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno per il reato di rissa. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato quando l'uomo, dopo aver trascorso la giornata di festa con i figli minori, si è recato a casa dell'ex moglie per riportarli.

Tra i due, già da tempo in rapporti tesi e protagonisti di scambi di messaggi dai toni recriminatori, è scoppiata un'accesa discussione che ha presto attirato l'attenzione di altre persone presenti. In particolare, sarebbero intervenuti alcuni connazionali amici della donna, giunti — secondo le intenzioni — per fare da pacieri. Tuttavia, invece di calmare gli animi, la situazione sarebbe rapidamente degenerata in una vera e propria colluttazione tra i presenti. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare la responsabilità attiva di tre soggetti, i quali avrebbero partecipato in modo diretto alla rissa, mettendo a rischio la sicurezza propria, di terze persone e — fatto particolarmente grave — dei figli minori presenti durante l'episodio. I tre sono stati denunciati in stato di libertà.