Livorno al centro della pianificazione strategica per la costa

Livorno, 27 giugno 2025 - Nei giorni scorsi il Cisternino di Città ha ospitato un importante laboratorio di confronto sulla pianificazione strategica di area vasta per la blue economy, promosso dal Comune di Livorno e da Anci Toscana. Una giornata intensa, presieduta dall’assessora Silvia Viviani, che ha visto la partecipazione di esperti, amministratori, tecnici comunali e stakeholder locali, con l’obiettivo di rafforzare le capacità istituzionali e promuovere una governance integrata tra i territori costieri. Il focus dell’incontro è stato quello di favorire lo sviluppo di politiche territoriali condivise, capaci di affrontare le grandi sfide contemporanee – dall’innovazione alla sostenibilità, passando per l’adattamento ai cambiamenti climatici – attraverso una visione comune e lungimirante delle città come sistemi interconnessi, in linea con il paradigma della Next Generation City. Un confronto sulla governance della costa Dopo i saluti istituzionali del sindaco Luca Salvetti, del direttore di Anci Toscana Simone Gheri e di Raffaella Florio (ANCI nazionale), è stato presentato il progetto Medi-Aree – CityLab, dedicato alle città medie e alle loro strategie di sviluppo. Centrale l’intervento della professoressa Valeria Fedeli del Politecnico di Milano, che ha approfondito il ruolo della pianificazione strategica nel quadro delle politiche europee di coesione e degli obiettivi della blue economy per la costa toscana. Nel corso della mattinata si è lavorato sul mappare e connettere le progettualità già attive nell’area vasta costiera di Livorno, con l’intento di individuare sinergie e azioni coordinate tra Comuni e territori, superando la logica frammentata delle competenze. Workshop operativo: focus su erosione e rischio idraulico Il pomeriggio è stato dedicato a un workshop operativo, che ha coinvolto funzionari comunali, amministratori e rappresentanti di enti territoriali. I partecipanti hanno analizzato temi cruciali come l’erosione costiera e il rischio idraulico su scala sovracomunale, elaborando proposte per politiche più efficaci e integrate. A guidare il seminario, l’esperta di politiche di coesione Germana Di Falco, consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affiancata da Nicolò Caleri, responsabile dello sviluppo territoriale per la Scuola Competenze Strategiche e Relazionali di Anci Toscana. L’incontro ha rappresentato un passaggio chiave per costruire una visione condivisa dello sviluppo della costa, rafforzando la capacità dei territori di agire in maniera coordinata per affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali del presente e del futuro.