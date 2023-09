Livorno, anziano trovato morto. Il corpo insanguinato scoperto dal figlio

Livorno, 23 settembre 2023 – I carabinieri hanno lavorato tutta la notte e al momento non escludono nessuna ipotesi. Per certo si sa soltanto che un uomo di 91 anni è stato trovato morto dal figlio nel suo appezzamento di terreno, in via Poggio alla Rossa vicino a Nugola Nuova. L’uomo si trovava a due passi dalla rimessa degli attrezzi, in un’area a cui si accede attraverso una strada sterrata.

A trovare il corpo del padre, riverso in una pozza di sangue, è stato il figlio. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 21 di ieri sera. Ai sanitari del 118 ha detto di averlo trovato già morto. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Livorno. Insieme a loro i militari del nucleo investigativo del comando provinciale per i rilievi.

Al momento nessuno si sbilancia su cosa possa essere accaduto. E’ possibile che l’anziano sia rimasto vittima di una caduta accidentale, ma tra le ipotesi al vaglio c’è anche la morta violenta. I carabinieri hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi ed hanno immediatamente ascoltato il figlio.