Livorno, 14 marzo 2025 – Un ragazzo di 24 anni è morto a Livorno in uno scontro frontale tra la sua auto e un furgone. E’ successo sull’Aurelia all’altezza della zona del Romito-Boccale. All’arrivo dei soccorsi, prestati dalla Misericordia di Montenero e dalla Misericordia di Antignano la situazione del ragazzo è apparsa subito gravissima. Trasportato in ospedale è morto al pronto soccorso per le gravi lesioni.