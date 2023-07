Livorno avrà un parcheggio di quattro piani davanti alla Bellana

Livorno, 7 luglio 2023 – Una parte del popolo delle barchette (oltre 4500 persone) dovrà trovare un’altra collocazione ai propri natanti perché nei Fossi, per motivi di sicurezza e navigabilità, in un futuro ormai prossimo non ci sarà più posto per tutti.

Così è stata prevista la realizzazione del nuovo porticciolo (da 600 posti barca) tra il moletto Nazario Sauro e il Cantiere Azimut Benetti. Sarà la società Azimut Benetti a realizzarlo.

All’ultima seduta della quarta commissione urbanistica del Comune, dove è in discussione il Piano operativo comunale, è stata sollevata tale questione perché il nuovo porticciolo dovrà avere in dotazione un parcheggio per le auto di coloro che lo frequenteranno. L’amministrazione ha scelto di far sorgere un parcheggio 600 posti auto alto quattro piani in un’area privata tra Largo Bellavista (dietro il distributore di carburanti) e via della Bassata dove dovrebbe esserci l’ingresso per le auto.

«Gli uffici hanno individuato una possibilità di sostituzione edilizia di edifici esistenti – spiega l’assessora all’urbanistica, Silvia Viviani – per realizzare questo parcheggio a più piani. Ma si tratta solo di una previsione inserita nel Piano Operativo comunale che sarà adottato la prossima settimana in consiglio comunale».

Ancora non è chiaro quando inizieranno i lavori per il porticciolo della Bellana, una data particolarmente attesa perché dovranno essere stipulate convenzioni con i circoli nautici per fissare il costo dell’ormeggio dei natanti. Oggi chi ha la barca nei fossi paga una concessione mensile tra 30 e 35 euro perché questo tipo di nautica a Livorno ha una forte valenza sociale. Il timore è che un domani al nuovo porticciolo della Bellana i costi cresceranno. Per dare risposta al popolo delle barchette, si era adoperato nel 2013 anche il Consorzio Nautico di Livorno.

Se lo ricorda bene il riconfermato presidente del Consorzio Piero Mantellassi, che rappresenta una sessantina di circolo nautici tra quelli dei fossi e del porto mediceo. Il progetto prevedeva la creazione di 1250 posti barca, di cui 810 stalli 4.0x11.0 m e 440 stalli 5.5x16.0 m, con pontili in legno/acciaio/po-lietilene di tipo galleggiante, dotati di binari per le bitte di ormeggio, colonnine di servizio, illuminazione ed elementi di arredo. Mantenimento e valorizzazione della acquaticità dello Scoglio della Regina, con area di rispetto con raggio 150 m. Più un parcheggio per circa 800 auto. Sul progetto di maxi parcheggio dietro Largo Bellavista per il porticciolo, Mantellassi commenta: «Mi lascia perplesso. Il Consorzio aveva previsto un parcheggio lato Morosini a due piani con strada di collegamento».