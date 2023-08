Livorno, bambino di due anni e mezzo muore nella notte. Disposta l'autopsia

Livorno, 18 agosto 2023 – Un bambino di 2 anni e mezzo è morto la notte tra mercoledì e giovedì a Livorno dopo un malore mentre era da solo con la madre, straniera, in un appartamento del centro città. La donna era qui in vacanza senza il padre, italiano, del piccolo. È stata proprio la mamma, intorno alle 5 di mattina, ad avvisare il 118 dopo essersi accorta che il bambino stava male. Purtroppo però per lui non c'è stato niente da fare.

Nel corso del drammatico trasporto in ambulanza all'ospedale, il medico ha tentato tutte le manovre di rianimazione, ma una volta arrivati in pronto soccorso non è rimasto che constatare il decesso. La squadra mobile di Livorno, coordinata dalla procura, in attesa del responso dell'autopsia che è stata richiesta dal pm Giuseppe Rizzo, ha avviato tutti gli accertamenti per chiarire se si sia trattato di un malore o se la morte sia stata causata da altri fattori. Pare che il bimbo nel pomeriggio precedente fosse caduto da uno scivolo mentre giocava e che non sembrava al momento avesse riportato nulla di importante. Poi nella notte il malore fatale.