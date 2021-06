Livorno 26 giugno 2021 - I sommozzatori dei vigili del fuoco insieme agli operatori della guardia costiera hanno recuperato dopo le 20 in mare un bagnante privo di coscienza. È stato portato a riva con il gommone dei vigili del fuoco agli scogli dell'Accademia, spiaggia molto frequentata dai livornesi, dove i soccorritori della Misericordia con il medio rianimatore hanno tentato di tutto per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

Non si sa ancora cosa sia accaduto: se il bagnante abbia avuto un malore mentre nuotava, o se in difficoltà per le correnti, perché parecchio lontano dalla riva, sfinito nel tentativo di tornare indietro, sia annegato. Sono stati i militari della guardia costiera a recuperare il bagnante in mare, poi affidato ai sommozzatori.

In questa zona si e già verificato un episodio di annegamento: nell'estate 2017 un ragazzo del Gambia di 23 anni, studente universitario, in gita al mare con gli amici, annegò nel tratto di mare davanti all'Accademia Navale. Si trovò in difficoltà per le onde e la corrente. Alcuni bagnanti provarono a salvarlo, ma per lui non ci fu scampo.

M. D.