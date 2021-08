Livorno, 5 agosto 2021 - Per il momento il calcio di vertice a Livorno è finito. C'è infatti la morte sportiva, definitiva, dell'As Livorno Calcio: la società amaranto infatti non è stata ammessa al campionato di Serie D. In una giornata, quella del 5 agosto 2021, che rimarrà una macchia per la città. Un disastro sportivo per una comunità che ha nel calcio uno dei suoi elementi più aggreganti.

La società dell'ormai ex presidente Spinelli (anche se in realtà la sua figura è sempre rimasta, in maniera controversa e non esente da polemiche, in società) chiude quindi qui la sua vita sportiva. Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti si è riunito al Coni per valutare la posizione delle varie squadre.

Il Livorno non è stato accettato, sia perché non è stato indicato uno stadio valido sia per le varie inadempienze finanziarie. E ora cosa succederà? Le strade sono diverse, con una nuova società che potrebbe partire dalle categorie inferiori per tentare la scalata e tornare nel calcio che conta. Garante dell'operazione sarebbe il sindaco Luca Salvetti. Che aveva chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti di iscrivere comunque il Livorno in D e da lì ripartire, come hanno fatto tante piazze storiche che sono fallite.

Ma servono imprenditori che credano nel progetto e gli ultimi mesi, per un motivo o per un altro, sono stati in questo senso da dimenticare. Il possibile passaggio del Livorno nelle mani dell'imprenditore indiano Maurya, seriamente interessato all'affare, è sfumato per una serie di contese con l'attuale proprietà.

Certo è una giornata molto difficile per la città. Che vede nell'ex presidente Spinelli uno dei principali colpevoli di questa situazione insieme alla cordata di imprenditori con la quale però il Livorno non è mai riuscito a decollare.