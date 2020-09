Livorno, 11 settembre 2020 - Il Livorno passa di mano. È stato firmato nel tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre il passaggio di quote dal presidente Spinelli all’imprenditore Navarra, che con il 21% diventa l’azionista di maggioranza relativa e che è stato eletto nuovo presidente del Livorno.

Vice presidente sarà Aimo, mentre gli altri azionisti sono Corniglia, Casella, Ferretti e, con una quota del 10%, lo stesso Spinelli.

Una piccola percentuale, come richiesto dagli altri soci, a garanzia della serietà dell'operazione e per dare una mano alla nuova struttura societaria, anche se non dovrebbe avere un ruolo operativo. A breve dovrebbero esser comunicati anche gli altri quadri societari.

Notizia in aggiornamento