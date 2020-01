Livorno, 4 gennaio 2019 - La candidatura di Livorno come capitale italiana della cultura affonda le radici nella storia della città, che si è sviluppata in modo prepotente grazie alle leggi Livornine varate dal Granduca di Toscana. Una sorta di ’ritorno al futuro’ per Livorno: oggi come allora l’idea è utilizzare la leva culturale per generare coesione sociale, integrazione senza conflitti, creatività, innovazione, crescita, sviluppo economico e benessere individuale e collettivo.

«Se dovessimo scrivere oggi le Leggi livornine, con lo stesso intento dei granduchi di un tempo, rapportato però alle sfide del ventunesimo secolo, quali parole, quali progetti, che tipo di energie dovremmo attivare?»: questo lo spirito della candidatura di Livorno che ha conosciuto sviluppo e crescita grazie all’integrazione di diverse popolazioni con le loro religioni, usanze e con la loro ricchezza di idee. Un bando lanciato dalla precedente amministrazione Cinque Stelle guidata dall'allora sindaco Filippo Nogarin che è stato raccolto e sarà portato avanti dalla nuova amministrazione Pd e liste civiche di Luca Salvetti. Con l'assessore alla cultura Simone Lenzi che non vorrà perdere l'occasione di realizzare un programma di prim'ordine. All'insegna della livornesità. Non solo per vincere il derby toscanissimo con Pisa, ma per issare Livorno e la sua contemporaneità incarnata da Modigliani e protratta sino a Virzì come asset che poche altre città - e non solo toscane - possono permettersi di esibire.

Luca Filippi