Livorno, cartelli artistici nel bosco intorno al canile

Livorno, 1 aprile 2022 - I volontari di Ata-Pc Livorno onlus hanno ripulitoe la zona boschiva adiacente al Canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, in località Vallin Buio. L’Associazione ha curato il posizionamento lungo i sentieri del bosco di alcuni simpatici cartelli artistici offerti dallo studio “Bottega d’Arte”, che aiuteranno i volontari che accompagnano i cani in passeggiata ad individuare i confini dell'area da utilizzare. “Ringrazio tutti i volontari di Ata-Pc – dichiara la vicesindaca Libera Camici – che si sono impegnati in questa lodevole operazione di pulizia che contribuisce senz’altro a rendere più decorosi e accoglienti gli ambienti del nostro canile. Ringrazio anche Bottega d’Arte per questi cartelli che, oltre che belli, rappresentano uno strumento utile ai frequentatori per riconoscere l'area di pertinenza comunale”.

L’amministrazione comunale ricorda che le passeggiate con gli ospiti del canile sono al momento consentite solo ai volontari delle associazioni che hanno sottoscritto un apposito regolamento di collaborazione con il Comune e con la cooperativa Il Melograno, con cani “idonei”. I cittadini che volessero impegnarsi per portare un po’ di svago ai cani della “Cuccia nel Bosco” possono iscriversi a una di queste associazioni. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Tutela degli Animali del Comune di Livorno tutelanimale@comune.livorno.it.