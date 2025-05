Una nuova casa per il Livorno. E’ suo il centro sportivo della Banditella

Livorno, 7 maggio 2025 – Quella di oggi, 7 maggio 2025, è una data importante nella storia del Livorno Calcio 1915: la società ha infatti acquisito, per la prima volta, la proprietà di un centro sportivo. Nel primissimo pomeriggio, il tribunale di Livorno ha concluso l'asta immobiliare per la cessione degli impianti nel quartiere della Banditella, un'infrastruttura precedentemente impiegata dall'Armando Picchi calcio.

Dopo un serrato confronto con un altro partecipante all'asta, il Livorno Calcio è riuscito ad ottenere l’assegnazione del complesso sportivo, edificato su terreno di proprietà comunale e attualmente concesso con un contratto ventennale rinnovabile. La struttura comprende un campo centrale con erba naturale, omologato per ospitare partite di Serie D, dotato di una tribuna coperta, spogliatoi e servizi annessi. Inoltre, il complesso dispone di un campo di calcio a 11 in erba sintetica, un campo per partite a otto e due gabbioni, anch'essi in erba sintetica, oltre a un altro blocco spogliatoi, uffici e foresteria.

Il nuovo centro di allenamento del Livorno si trova nel prestigioso quartiere residenziale di Banditella, posizionato strategicamente tra Ardenza e Antignano, con vista sul mare. La zona è rinomata per la presenza di numerosi impianti sportivi, tra i quali spicca un altro impianto calcistico, lo stadio per il baseball, il Golf Club Livorno e un circolo tennis.