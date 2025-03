Livorno, chiuso temporaneamente un bar per carenze igienico-sanitarie

Livorno, 9 marzo 2025 – Nell’ambito della campagna dei carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del Nas hanno eseguito un'ispezione all'interno di un bar di Livorno: come si legge in una nota i carabinieri hanno accertato che “la cucina e il magazzino erano detenuti in precarie condizioni igienico sanitarie per sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni non rimossi. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di tracce organiche di sporco sul pavimento, nonché la mancanza di acqua calda”. Dal controllo è scaturito un provvedimento di immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione alimenti, almeno fino a quando le criticità riscontrate non saranno sanate. La titolare è stata multata per 3.000 euro.