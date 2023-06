“Livorno contro le guerre”, sfilata per le vie del centro / Foto

Livorno, 2 giugno 2023 – “Livorno contro le guerre” è il bellissimo messaggio arrivato da una delle manifestazioni che si sono svolte in città fra stamani e oggi in occasione della Festa della Repubblica italiana. Un corteo con un centinaio di persone, con tanto di piccoli carri armati di cartone, ha sfilato per le vie del centro. Ecco le foto