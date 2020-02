Livorno, 15 febbraio 2020 - Cosa c’è di peggio che vivere un incubo nel giorno del tuo compleanno? Probabilmente niente. Per questo il Livorno, poche ore dopo la clamorosa sconfitta che l'ha visto essere superato fin troppo agilmente (0-3) in casa dal Cosenza nel giorno del 105esimo anniversario del club, ha chiesto scusa ai suoi tifosi tramite una nota diffusa in serata.

“In una giornata come quella odierna - si legge - 105 anni dalla nascita del Livorno Calcio, e in una situazione di classifica compromessa quale è quella attuale, la prestazione indecente di oggi da parte della squadra non trova alcuna giustificazione. La società As Livorno calcio, dirigenti, allenatore e calciatori si scusano con i propri tifosi per la partita odierna con il Cosenza, che ha determinato una meritata sconfitta interna. I tifosi amaranto, che sempre seguono la squadra con amore e passione, non meritano di assistere a prestazioni così imbarazzanti. La società e tutte le sue componenti - chiude la nota - si augurano che queste doverose scuse abbiano l'effetto di trasmettere energia positiva sin dai prossimi impegni di campionato”.

Un comunicato che porta la firma non solo di Aldo e Roberto Spinelli, ma anche del consiglio di amministrazione, del tecnico, dello staff e dei giocatori.

Breda poco dopo la gara ha dichiarato di non avere intenzione di abbandonare la nave. Domani intanto è atteso a Genova da Spinelli per un confronto, cercando soprattutto di salvare il salvabile in una situazione di classifica che ormai vede il Livorno con quasi tutti e due i piedi in serie C.



