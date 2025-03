Livorno Donna dona all'Ospedale un apparecchio per la ricostruzione del seno

Livorno, 27 marzo 2025 - L’altro ieri si è svolta nella Sala Ceccarini dell'ospedale la cerimonia di consegna del dermopigmentatore donato dall’associazione “Livorno Donna Salute e Cultura” al reparto livornese di Chirurgia Oncologica ricostruttiva della mammella dell'Azienda USL Toscana nord ovest. Lo strumento di ultima generazione e dal valore di circa 8mila euro sarà utilizzato per la ricostruzione del complesso areola-capezzolo nelle pazienti operate per patologia mammaria, oncologica e non, migliorando significativamente la qualità delle cicatrici chirurgiche e, di conseguenza, la qualità della vita delle pazienti.

"In un momento come questo di difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale – dice Giacomo Corsini, direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest – salutiamo con grande soddisfazione la donazione di un macchinario che ci permette di “chiudere il cerchio” dell’offerta assicurata alle pazienti della Senologia. Questo risultato è ancora più importante perché, come indicato negli stessi indirizzi del Piano Sanitario, è frutto di una visione e della coprogrammazione con una realtà importante del Terzo Settore. A “Livorno Donna” vanno dunque i nostri più sentiti ringraziamenti”.

“La ricostruzione mammaria dopo interventi demolitivi al seno – spiega Leonardo Barellini, direttore della Chirurgia Oncologica ricostruttiva della mammella – è un processo complesso che coinvolge non solo aspetti clinici e chirurgici, ma anche psicologici ed emotivi. Dopo l’attenzione iniziale alla cura della malattia si arriva ad un legittimo desiderio di riconquistare la propria femminilità considerandola un passo fondamentale nel percorso di guarigione. Per questo ringraziamo l’associazione di questo nuovo strumento che ci permetterà di alzare ulteriormente il livello dell'offerta sanitaria".

“La donazione di oggi – ammette Maria Rosaria Sponzilli, presidente “Livorno Donna Salute e Cultura” - è il traguardo di un lungo cammino accolto, in maniera lungimirante, con favore da parte dell’Azienda sanitaria. Si tratta di uno strumento molto richiesto dalle donne colpite dal tumore al seno per la riduzione dei danni visibili sul corpo, ma che ha ricadute importanti anche dal punto di vista psicologico. Con l’occasione ringraziamo anche l’associazione lombarda “I folletti laboriosi” che hanno voluto donarci delle borsine porta drenaggi che saranno messe a disposizione delle donne operate a Livorno”.

Alla cerimonia oltre al direttivo dell’associazione erano presenti, tra gli altri, il direttore del presidio ospedaliero di Livorno, Luca Carneglia, la direttrice infermieristica Antonella Perini e le infermiere Valentina Martino, Mihaela Telegaru e Dania Siciliano, che si occuperanno direttamente del servizio di dermopigmentazione.