Livorno dopo il nubifragio: oggi riaprono scuole, parchi e cimiteri

Livorno, 4 novembre 2023 – Sul fronte delle scuole di pertinenza del Comune, dopo i sopralluoghi (condotti da 24 tecnici dei settori tecnologici e manutenzioni) su tetti, impianti e alberature circostanti, è stata decisa la riapertura del comprensivo Mazzini con i plessi Gamerra e Tozzetti e la Michelangelo. Proseguono le verifiche su quelle che fanno la settimana corta.

Aperte anche le scuole superiori dopo i controlli di pertinenza della Provincia. Aperti anche parchi e cimiteri. L’allerta arancio per il vento, ieri ha costretto gli operatori commerciali di via Buontalenti a non lavorare. E in piazza delle Erbe (piazza Cavallotti) solo in pochi hanno sfidato il vento aprendo i banchi di frutta e verdura.

Numerosi sono stati gli interventi nelle strade e piazze dove il vento ha danneggiato o fatto cadere alberi: in via dei Pensieri, in piazza Dante, in via Guadalahara, in via Gobetti dove un albero cadendo ha schiacciato un’auto in strada per fortuna senza feriti. In via del Fagiano. In tutti questi luoghi operatori della polizia municipale e protezione civile sono intervenuti gli uni per mettere in sicurezza la circolazione o deviarla se necessario, gli altri per la rimozione delle piante.

Biblioteche e musei non hanno subito danni. In corso anche i controlli sui parchi, dove per le ripetute piogge e i forti venti, le alberature saranno sorvegliate speciali per lungo tempo. Per il maltempo è stato annullato l’appuntamento con il Centro Ambientale Mobile a Sant’Jacopo. Gli operatori Aamps saranno disponibili in via Merli a Magrignano oggi dalle 8 alle 12. Le squadre di Pronto Intervento Spazzamento saranno in zona dalle 7.30 alle 18.30 per ripulire il quartiere dai detriti sul manto stradale e i marciapiedi. Via del Giaggiolo dove ha tracimato il rio Maggiore è stata chiusa al traffici. I Centri di Raccolta Aamps per l’occasione, saranno aperti anche la domenica.