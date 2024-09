Livorno, maxi operazione anti-droga. Sequestrati mescalina e kratom, gli acquisti effettuati in criptovalute

Livorno, 2 settembre 2024 – Una maxi operazione del comando provinciale dei carabinieri di Livorno ha consentito di scoprire un maxi traffico di droga che interessava diverse province in Toscana e Liguria, per un giro d’affari stimato in sette mesi di circa 150mila euro.

L'operazione dei carabinieri

Da stamani, 2 settembre, i militari stanno eseguendo diverse misure cautelari nei confronti di 15 soggetti, 6 italiani e 9 extracomunitari, tutti di età compresa tra i 26 e i 67 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di traffico, importazione dal Perù e dalla Spagna e spaccio di sostanze stupefacenti tra cui hashish, cocaina, eroina, metadone nonché mescalina e kratom.

L’indagine, denominata “Mexal”, è partita da una segnalazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga relativa al sequestro operato in Francia nel 2023 di un pacco proveniente dal Perù contenente mescalina e indirizzato ad una donna di Rosignano Marittimo. Le sostanze, tra cui il kratom, venivano importate tramite spedizioni internazionali a seguito dell’acquisto tramite criptovalute sul darkweb/Telegram ovvero attraverso viaggi effettuati personalmente da uno dei principali indagati.