Livorno, due trentenni arrestati per minacce e violenza. Hanno anche aggredito una passante

Livorno, 21 marzo 2025 – Due trentenni – un uomo di 31 e una donna di 33 anni – sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Ardenza nella serata di giovedì.

I militari sono entrati in azione dopo le 22, quando una chiamata d’emergenza segnalava un’aggressione in strada in viale Carducci ai danni di una ragazza.

I carabinieri hanno individuato la ragazza e le due persone che l’avevano aggredita mentre stava percorrendo il viale a piedi in compagnia del fidanzato. I due, in stato di alterazione psicofisica probabilmente per l’assunzione di qualche sostanza, alla vista dei militari si sono ulteriormente agitati, diventando sempre più aggressivi tanto da rendere necessario l’intervento anche di altre forze di polizia.

Inizialmente i due hanno minacciato e offeso i militari opponendo resistenza per ostacolarne l’operato e sottrarsi al controllo, poi il 31enne ha anche sferrato un calcio a uno dei carabinieri. I due sono stati portati in caserma per gli atti di rito e quindi dichiarati in arresto in flagranza di reato.

I due sono stati messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il Gip del Tribunale di Livorno ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere e per la donna l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.