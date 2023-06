Livorno e il decoro ferito: imbrattato anche il pannello informativo della Chiesa degli Olandesi

Livorno, 12 giugno 2023 - Vandalizzati i cartelli turistici della Chiesa degli Olandesi sugli Scali omonimi. Si tratta di uno dei monumenti più rappresentativi e conosciuti di Livorno.

La chiesa fu costruita nella seconda metà dell'800, mentre la congregazione olandese si stabilì nella città dei Quattro Mori molto prima.

Il cartello informativo imbrattato

I cartelli informativi sono stati imbrattati con pennarello e adesivi tanto, in alcuni punti, da rendere illeggibili le scritte dedicate a chi visita la città. Non sappiamo a quando risalgano gli imbrattamenti, fa sta però che il cartello non si presenta certo bene.

L'edificio fu realizzato su progetto dell'architetto Dario Giacomelli. Il monumento è protetto da una recinzione, ma i pannelli sono invece accessibili e, di notte, le auto parcheggiate lungo la strada sono spesso danneggiate con un tappeto di vetri rotti al mattino.