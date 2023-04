Livorno, è morto Alberto Fremura, campione della satira e grande disegnatore

Livorno, 7 aprile 2023 – Lutto a Livorno per la morte di Alberto Fremura, 87 anni, uno dei grandi personaggi della città e grande maestro della satira a livello nazionale.

Le sue tavole, i suoi lavori, le sue vignette, comparvero a più riprese anche su La Nazione, Il Telegrafo e Il Resto del Carlino. Pensatore, grande osservatore delle virtù e delle miserie della società, era un grande disegnatore, con un tratto unico.

Era uno degli ultimi grandi personaggi della città. La sua casa, il suo rifugio era la storica Torre di Calafuria a sud della città, a picco sul mare. Una scomparsa che lascia un grande vuoto nel panorama culturale.

Fremura è morto a Fenis, in Val d’Aosta, dove risiedeva da pochi anni vicino alla figlia Cristina, insegnante. Lascia anche un’altra figlia, Arianna, artista come lui.

"Sferzante, senza peli sulla lingua – lo ricorda l’assessore alla cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi – Pennino sublime e apprezzatissimo, è stato un disegnatore e un caricaturista d’eccellenza, per quotidiani nazionali, libri e perfino per il calendario di Frate Indovino. Amatissimo pittore, conosciuto a livello nazionale è stato nel suo studio nella torre di Calafuria quasi un’attrazione di Livorno, meta di appassionati d’arte. Non ha mai perso il suo spirito dissacrante e il suo divertimento più grande è stato quello di animatore, come Maestro del Sodalizio Muschiato, che riunisce personaggi della Livorno artistica creativa quali Federico Maria Sardelli e Stefano Caprina / Capras”.