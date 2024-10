Eredita 41 milioni di euro ma non li dichiara: ora deve pagare oltre 2milioni al Fisco

Livorno, 18 ottobre 2024 - Evasione fiscale, sequestrati 159.695 euro a una facoltosa ereditiera labronica che non presentava la dichiarazione dei redditi. Dopo i controlli della guardia di finanza, accertamento con adesione e versamento di 2.688,700 euro.

Secondo le indagini, nel 2019 l’indagata, a seguito di successione ereditaria, non ha dichiarato la plusvalenza realizzata dalla cessione di quote societarie pari a 687.192 euro e redditi di fabbricati pari ad 7.131 euro da cui scaturisce complessivamente un’imposta evasa di 159.695 euro, oggetto di sequestro. I finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo per equivalente delle somme detenute sui conti correnti dell’indagata fino all’importo disposto dal Tribunale.

L’operazione rientra in un’articolata indagine che trae origine da ordinaria attività di intelligence delle fiamme gialle da cui è emerso che il figlio adottivo dell’ereditiera, studente universitario formalmente privo di redditi, effettuava ingenti movimentazioni finanziarie e disponeva di auto di lusso.

I militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno attivato i poteri di polizia valutaria e avviato i pertinenti accertamenti bancari individuando cospicue disponibilità finanziarie, scaturenti da un anomalo prestito (trentennale e senza interessi), concessogli dalla madre adottiva, pari a 20.000.000 euro. I successivi controlli e verifiche fiscali hanno determinato gli elementi costitutivi di un patrimonio immobiliare e mobiliare sottratto ad imposizione, pari a 41.746.105 di euro, di cui l’indagata ha beneficiato in qualità di erede, ma che non era stato oggetto di dichiarazione di successione ereditaria.

Il patrimonio ereditato dall’indagata, che non presenta dichiarazioni, è costituito da disponibilità finanziarie segregate solo formalmente in trust di diritto elvetico, polizze assicurative e quote di società, tra cui la proprietaria di diversi terreni e fabbricati di notevole pregio. A seguito dei rilievi, la contribuente ha definito la propria posizione debitoria con il fisco mediante l’accertamento con adesione siglato con l’Ufficio controlli della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate di Livorno, che prevede il versamento di 2.688.700 euro (pari a imposte dovute, sanzioni ed interessi).