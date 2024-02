Estorsione e rapina ai danni di un giovane, arrestato un 16enne a Livorno

Livorno, 15 febbraio 2024 – Un giovane ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri di Livorno e condotto in carcere. Da quello che emerge dalle indagini, il 9 settembre 2023, un gruppo di cinque giovanissimi amici che stazionava in piazza Attias a Livorno, venne avvicinato dal 16enne, che con fare minaccioso, intimò ad uno dei ragazzini del gruppo di consegnarli tutto il denaro che aveva. Il ragazzino, a cui un altro componente del gruppo aveva riferito che l'aggressore nascondeva un coltellino, inizialmente provò a consegnarli spaventato 70 centesimi.

Il 16enne, non soddisfatto e minacciando che altrimenti ''sarebbe stato peggio'', pretese di vedere il portafogli e si impossessò di una banconota da 50 euro per poi allontanarsi. Il ragazzo in questione non era estraneo a questo tipo di comportamenti, infatti era già conosciuto nel quartiere per i suoi atteggiamenti violenti ed è proprio per questo che il giudice dopo aver verificato tutte le prove a suo carico, ha deciso di disporre la misura in carcere.