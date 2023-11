Livorno-Follonica Gavorrano: la nostra diretta web dalle ore 15,30

Livorno, 5 novembre 2023 – Su Livorno-Follonica Gavorrano, per la decima giornata del campionato di calcio di Serie D girone E, decide il vento.

L’inizio della partita è slittato alle ore 15,30 rispetto alle 14,30 previste inizialmente. Sopralluogo di tecnici, sindaco, società e arbitro allo stadio per verificare le condizioni di sicurezza a causa delle forti raffiche di vento. Lungo consulto in particolare – sembra – a causa di un pezzo di lamiera in gradinata e anche riguardo alle porte di sicurezza dello stesso settore. La gradinata comunque resta chiusa: agli spettatori è consentito l’ingresso in tribuna coperta.

Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime toscane del maltempo.

La nostra diretta

45’+2’ – FINE 1° TEMPO: LIVORNO-FOLLONICA GAVORRANO 0-0

35’ – Incredibile Mutton! Di testa da solo nell’area piccola su cross di capitan Luci, la palla esce sulla sinistra della porta difesa da Filippis.

31’ – Cambio nel Follonica Gavorrano: entra Origlio, esce Modic.

31’ – Grande occasione per Mutton, ma la difesa ospite recupera!

25’ – Giordani ci prova da fuori area con un tiro che però è debole. E’ la prima vera conclusione in porta dall’inizio della partita. Non è facile oltrepassare il fortino difensivo del Follonica Gavorrano, perforato soltanto 4 volte finora in campionato.

20’ – Ancora 0-0 al Picchi. Nessuna clamorosa azione da gol da una parte e dall’altra.

16’ – Il Livorno recrimina per un rigore: Ampollini tocca con la mano, ma l’arbitro lascia correre.

15’ – Sempre 0-0 fra Livorno e Follonica Gavorrano. Le due squadre non si pungono ancora, molto attente a chiudersi gli spazi a vicenda. Il vento condiziona le traiettorie del pallone.

11’ – Cambio nel Livorno: Savshak al posto di Brisciani che si è infortunato in avvio.

9’ – Mutton “brucia” Nardi nell’agganci odel pallone, l’azione per il Livorno sfuma.

1’ – PARTITA INIZIATA. Calcio d’avvio battuto dal Livorno, che affronta questo primo tempo contro vento.

Le formazioni ufficiali

Livorno: Biagini, Fancelli, Ronchi, Bassini, Brisciani, Bellini, Luci, Nardi, Giordani, Mutton, Cori. A disp: Albieri, Palma, Menga, Savshak, Ferraro, Sabattini, Brenna, L. Henrique, Kosiqi. All.: Favarin.

Follonica Gavorrano: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Grifoni, Modic, Masini, Ampollini, Botrini, Regoli, Marcheggiani. A disp: Bianchi, Brunetta, Dagata, Origlio, Pino, Souare, Mezzasoma, Barlettani, Bellini. All.: Masi.

Arbitro: Davide Matina di Palermo.