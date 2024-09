Livorno, 29 settembre 2024 – Prima del match tra Livorno e Grosseto è esplosa la violenza in Coteto. Decine di ultras si sono scontrati in via Piemonte nascosti tra i cappucci delle felpe e i caschi.

Botte, calci, ma anche bastoni e spranghe. Molto violenti gli scontri che sono proseguiti fino all’intervento della polizia. Indagini in corso su quanto accaduto prima dell’inizio della partita.