Livorno, i carabinieri del Nas sequestrano 48 chili di alimenti in un ristorante

Livorno, 23 maggio 2023 - I carabinieri del Nas hanno sequestrato 48 chili di alimenti vari, privi di tracciabilità, in un'attività di ristorazione di Livorno. Al titolare dell'esercizio, un 48enne del Sudamerica, oltre al sequestro degli alimenti per un valore stimato di 600 euro, è stata applicata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e sono state informate le autorità competenti in materia.

I militari hanno accertato che all'interno dell'esercizio erano conservati, per il successivo utilizzo, varie tipologie di prodotti alimentari (polenta, carne di manzo e di pollo, orate, pesce persico) privi di tracciabilità, così da disattendere le procedure del manuale di autocontrollo.