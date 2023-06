Livorno in lutto: è morto Angelo Di Giorgi, era stato presidente dei Giovani industriali

Livorno, 14 giugno 2023 – Un malore improvviso mercoledì in serata lo ha portato via per sempre. Angelo Di Giorgi, 67 anni, titolare di una nota azienda di costruzioni di famiglia che fu fondata dal padre, era ricoverato all’ospedale da martedì in seguito a un’emorragia interna.

Angelo Di Giorgi (Foto Novi)

Angelo Di Giorgi era persona molto conosciuta a Livorno. Per due mandati era stato presidente dei Giovani industriali, ma aveva anche un’immensa passione per la cucina ed era diventato chef dell’Oasi del Porto, nel viale Italia.

Sposato, lascia quattro figlie e due nipotini, uno dei quali nato pochi mesi fa.

La camera ardente è allestita alla camera mortuaria nel viale Alfieri.