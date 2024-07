Livorno, in pensione la dottoressa Novelli: per anni ha guidato la terapia subintensiva

Livorno, 11 luglio 2024 – È andata in pensione la dottoressa Anna Novelli per molti anni responsabile della terapia subintensiva all’interno del pronto soccorso di Livorno.

Novelli, 66 anni, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1983 per poi specializzarsi in Medicina interna nel 1988 all’Università di Pisa. Per oltre 30 anni ha lavorato all’ospedale di Livorno e in particolare nel settore dell’Emergenza e Urgenza dove ha ricoperto ruoli di responsabilità che l’hanno fatto conoscere e apprezzare da migliaia di livornesi.

“Con la meritata pensione di Anna Novelli – ammette Luca Dallatomasina, direttore della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Livorno – il nostro reparto perde sicuramente una valida professionista che mancherà non solo a tutti gli operatori sanitari, ma anche ai tanti pazienti che nel momento della difficoltà hanno trovato in lei un punto di riferimento importante per capacità, dedizione e umanità. Colgo quindi l’occasione per ringraziarla a nome di tutto il reparto per il prezioso lavoro svolto e, a titolo personale, per il supporto che ha sempre assicurato fin dal mio arrivo. Sentiremo sicuramente la sua mancanza come professionista e come persona”.