“Livorno Innovativa. Il sistema dell'innovazione e della ricerca per lo sviluppo dell'economia del mare” / Video

Livorno, 7 dicembre 2023 - E’ stata definita come il «prototipo zero di fiera», l’iniziativa denominata "Livorno Innovativa. Il sistema dell'innovazione e della ricerca per lo sviluppo dell'economia del mare”, organizzato dal Comune di Livorno col patrocinio di Regione Toscana, Unipi, Sant’Anna, Autorità di Sistema Portuale, Confindustria e altri, in programma giovedì 14 dicembre al Terminal Crociere.

Nella sala cerimonie di Palazzo Civico è stato presentato oggi, giovedì 7 dicembre, il palinsesto e il programma di un evento totalmente incentrato sulle eccellenze locali portuali e logistiche, pensato per arricchire il tessuto logistico del porto di Livorno coinvolgendo i principali attori del settore e condividendo le migliori esperienze a livello nazionale. Saranno presenti il prossimo 14 dicembre innovative start-up e centri di ricerca impegnati nell’offerta di soluzioni avanzate per gli operatori del settore, contribuendo così a rendere la logistica portuale livornese ancora «più dinamica e all’avanguardia».

Le parole dell’assessore al Porto Barbara Bonciani: «Sarà un momento di confronto e di crescita perché sappiamo quanto i processi di innovazione legati a digitalizzazione, cyber security, internet of things, rappresentino la vera sfida a cui la portualità e la logistica devono far fronte. Abbiamo deciso come amministrazione comunale di lanciare una iniziativa che rappresenta la prima fiera su Livorno in ambito di innovazione digitale su portualità e logistica, portando tutte le esperienze di spin-off innovative dell’Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna e i centri di ricerca applicata tra Dogana d’Acqua e Scoglio della Regina che hanno già messo a punto tecnologie pronte, da mettere a disposizione di imprese portuali e logistiche del nostro territorio. Abbiamo quindi deciso quindi di mettere a sistema enti e soggetti diversi, creando talk di riflessione coi principali stakeholder, oltre a presentazioni e stand dimostrativi di queste tecnologie alle imprese partecipanti».