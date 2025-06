Livorno, la Coppa Barontini apre alle donne

Livorno, 11 giugno 2025 – L'edizione numero 56 della Coppa Barontini, storica gara remiera con gozzi a 10 remi, in un percorso a cronometro lungo i fossi medicei a Livorno, in programma sabato prossimo 14 giugno, metterà in palio non uno ma due cenci: uno è quello che si aggiudicherà uno degli equipaggi della gara maschile, l'altro per quella tra equipaggi femminili, la prima della storia.

È questa la novità introdotta dagli organizzatori per la manifestazione, dopo la prova già effettuata un anno fa con la regata femminile, ma fuori gara. La Coppa è stata presentata oggi in Regione a Firenze presente il governatore Eugenio Giani, la presidente del Comitato organizzatore Monica Bellandi, il segretario questore dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale Francesco Gazzetti e la vicepresidente di Guide Labroniche, Francesca Sorrentino.

In collegamento da Livorno anche il sindaco Luca Salvetti. «Una manifestazione - ha detto Giani - che attira in media circa 20 mila persone, assiepate lungo i fossi». Ad illustrare la novità dell'edizione 2025 è Monica Bellandi, spiegando che la gara «tradizionalmente si è disputata con equipaggi solo maschili. Quest'anno gareggeranno tra loro anche tre femminili. È la prima volta e dobbiamo organizzare soprattutto le imbarcazioni, che competeranno con stesse regole e stesso percorso. Un anno fa abbiamo fatto una prova con i tre gozzi al femminile, ma fuori gara. Il cencio che andrà alle vincitrici è del pittore Riccardo Ruberti che ha ben interpretato sia lo spirito femminile che quello della città di Livorno con la bandiera della pace. Questa prima Barontini al femminile è dedicata a tre donne protagoniste della resistenza livornese: Primetta Cipolli, Anna Maria Enriques Agnoletti ed Erminia Cremoni. Quello per la gara maschile è realizzato da Massimo Lomi, pittore del gruppo Labronico»