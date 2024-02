Livorno, la protesta degli studenti dell’Orlando

Livorno, 6 febbraio 2024 – Gli alunni dell'istituto professionale Orlando non sono entrati in classe per protesta. Non vogliono che le aule dei laboratori siano assegnate al liceo Cecioni, che a sua volta è a corto di spazi perché ha superato le 2000 iscrizioni in questo anno scolastico (per il prossimo sono in corso le iscrizioni).

Sempre per protesta all'Orlando questa mattina sono state chiuse le porte una con una catena e l'altra con la colla. Porte poi riaperte dai vigili del fuoco.

M.D.