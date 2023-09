Livorno, Luna e Fabio Chimenti e la passione per il cinema indipendente. “Così lo facciamo conoscere”

Livorno, 19 settembre 2023- Il cinema indipendente italiano passa da Livorno per arrivare al pubblico. È infatti grazie agli influencer Luna e Fabio Chimenti, coppia livornese doc, se molti film riescono a stuzzicare l’attenzione, interessare e ad arrivare agli spettatori. “Spiegare in poche righe chi siamo e cosa facciamo è molto difficile – spiega Fabio - perchè facciamo un sacco di cose, spinti dalla nostra passione per il cinema. Da anni scriviamo sulla prestigiosa rivista Nocturno Cinema trattando film prevalentemente italiani e indipendenti, non ci limitiamo a quelli ma recensiamo anche film Netflix o con budget più importanti. Avevamo una rubrica di cinema su Radio Italia anni 60 Roma, siamo stati, siamo e saremo giurati in festival cinematografici nazionali. Curiamo il marketing la pubblicità di tante realtà anche grandi di distribuzione italiane, loro ci danno film omaggio e noi facciamo approfondimenti. Curiamo location manager soprattutto a Livorno e in Toscana dove poi andiamo a operare. Curiamo contenuti extra di film distribuiti in tutto il mondo e abbiamo recitato in piccoli camei, abbiamo seguito il social marketing di alcune case di distribuzione indipendenti. Correggiamo sceneggiature e soggetti, abbiamo ricoperto il ruolo di produttori esecutivi, location manager e consulenti di preproduzione di film e spot pubblicitari. Siamo attivi sulle piattaforme social in particolare su instagram: sul nostro profilo "fanmillebollevideo" seguito da una community molto attiva di tutto il mondo, settimanalmente postiamo foto a tema cinematografico per omaggiare film cult o che meritano di essere riscoperti. Giornalmente postiamo storie con giochi ed indovinelli sempre a tema film ed inoltre collaboriamo come influencer con la Cgentertainment (ex Cecchi Gori) effettuando unboxing con i loro Dvd e Blu-ray spesso in limited edition o ristampe davvero introvabili. Avevamo un videonologgio storico con 15mila titoli, ora facciamo vendita su richiesta in tutta Italia”. Maurizio Costanzo