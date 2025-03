Livorno, paura maltempo: in piena i corsi d’acqua, esondazioni a Collesalvetti. Scuole chiuse

Livorno, 14 marzo 2025 – Giornata difficile per tutta la Toscana e anche per Livorno quella di venerdì 14 marzo. Con l’allerta arancione per rischio idrogeologico e quella rossa per rischio idraulico, con lo Scolmatore, collegato all’Arno, che è stato aperto per dare modo all’Arno stesso di diminuire la portata. Una situazione che viene monitorata costantemente dal Comune.

Con il sindaco Luca Salvetti presente al Centro operativo comunale, aperto anche nella città labronica come in altri comuni. Da qui tutti gli interventi vengono coordinati. Intanto, le scuole di Livorno saranno chiuse anche nella giornata di sabato 15 marzo. Quando, alle 14, dovrebbe chiudersi l’allerta rossa. Chiusi a Livorno anche ludoteche, centri diurni, parchi, cimiteri. Tanti gli appuntamenti che sono saltati.

Strade chiuse

La situazione in serata si fa più delicata. Per questo è stata disposta la chiusura di alcune strade a Livorno, nei punti più critici. E’ stata chiusa via Firenze. Anas ha chiuso il Romito. Chiusa anche la Variante Aurelia, nel tratto sud. E’ possibile percorrerla da Livorno Sud verso Nord. Chiusa la galleria di Montenero.

Salta la “Tosca”

Tra gli altri, anche la messa in scena de “La Tosca” al Teatro Goldoni. Doveva andare in scena venerdì 14 marzo alle 20 ed è rinviata a sabato 15 alle 16.30. I posti, causa maltempo, saranno però limitati a 500 persone. Ci sarà posto per i posti di platea e primo ordine, non per gli altri posti (ovvero secondo, terzo e quarto ordine e loggione). I rimborsi per coloro che non potranno entrare in teatro saranno possibili a partire dal 25 marzo.

Il Centro operativo comunale di Livorno aperto per l'emergenza maltempo

"La situazione meteo in tutta la Regione – dice il sindaco – è particolarmente preoccupante e richiede l'attenzione massima da parte di tutti i cittadini, anche nella nostra città. Per il reticolo minore e per la zona del livornese permane l’allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico, a questa si aggiunge l'allerta rossa legata al fiume Arno e al collegato Scolmatore che arriva a toccare anche il territorio livornese”. Massima attenzione appunto per tutta la zona dello Scolmatore, dall’Interporto alla Darsena Toscana. Qui potrebbero esserci degli allagamenti.

In piena i corsi d’acqua

Nel pomeriggio le piogge più forti: il Rio Ardenza in via di Popogna è andato immediatamente in piena. Nei tanti video sui social network si vede il corso d’acqua scorrere impetuoso. Strade invase dall’acqua anche a Montenero. In tanti tornano i ricordi della tragica alluvione del 2017.

"I lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idraulica compiuti in questi sei anni – dice ancora il sindaco Salvetti – sono decisivi per la sicurezza del territorio e delle persone, ce ne siamo resi conto ancora di più in questa giornata con un altro evento particolarmente difficile e complicato da affrontare. In tutte le zone dal Rio Ardenza, al Rio Maggiore, la zona di Collinaia, l’Ugione, Quercianella e Chioma, le opere costruite si sono dimostrate all'altezza delle criticità proposte dai cambiamenti climatici e da queste piogge intensissime”.

Qui Collesalvetti

Diversi i problemi anche nel comune di Collesalvetti. Intanto, segnala l’amministrazione, c’è l’allagamento di via delle Sorgenti. Nella zona di Tanna è invece esondato il torrente Isola. Allagamenti si segnalano anche nella zona industriale di Collesalvetti. Mentre via della Cerreta non è percorribile nel tratto centrale così come via Nugola Nuova nel tratto della scuola primaria.