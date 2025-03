Livorno, la furia del maltempo: le strade riaperte. Resta il problema Fipili, ancora chiusa

Livorno, 15 marzo 2025 – Una notte di lavoro per le forze di Protezione Civile a Livorno. Uomini e donne coordinati dal centro operativo comunale, aperto anche e soprattutto nelle ore più critiche di venerdì 14 marzo, quando la pioggia si è fatta sentire con insistenza. L’acqua, pur senza provocare danni gravi, ha invaso alcune strade di Montenero.

Notevole la portata d’acqua del Rio Ardenza, che in diversi video si vede scorrere impetuoso nella zona di via di Popogna e poi sfociare ai Tre Ponti con una forza impressionante. Alcuni allagamenti minori si sono verificati ma in definitiva il sistema idraulico ha retto di fronte alla grande quantità di pioggia, come ha spiegato anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

In serata però la situazione si è fatta delicata. Tutti i rii si sono alzati in maniera repentina e preoccupante. Poi la situazione è rientrata. Per tutta la notte è stato controllato il livello dello Scolmatore, che a Stagno ha superato il secondo livello di guardia. La piena è passata in piena notte. Il canale adesso sta riducendo, pur con lentezza, la sua portata.

Per quanto riguarda la Fipili, la strada di grande comunicazione si è allagata all’altezza di Vicarello. La situazione resta critica anche nella giornata di sabato. La strada resta chiusa tra Vicarello e lo svincolo per l’A12. C’è da liberare la carreggiata da acqua, che defluisce in maniera molto lenta, e dai detriti. Il blocco è in entrambe le direzioni. Percorribile in maniera regolare la Variante Aurelia, che nella serata di venerdì era stata chiusa in direzione sud. Resta chiusa anche la Sp 9 del Castellaccio dal km 5 al km 8.

"Dopo molte ore caratterizzate da precipitazioni persistenti – aveva scritto nella notte tra venerdì e sabato il sindaco Luca Salvetti – al momento il radar risulta sgombro così come confermato dalle rilevazioni delle stazioni pluviometriche (al netto di modestissimi valori). Per quanto riguarda gli aspetti correlati ai fenomeni che interessano il reticolo principale (Arno), per quanto di interesse sul nostro territorio (Scolmatore), il livello registrato all'idrometro di Stagno è di poco superiore al 2° livello di criticità. Al momento stiamo predisponendo un sopralluogo in sito. Nel complesso tutte le criticità segnalate sulla viabilità sono in gestione, o risolte". La città torna dunque verso la normalità, in una giornata difficile non solo per Livorno ma anche per la vicina Collesalvetti, dove frane, interruzioni di strade e allagamenti hanno provocato notevoli disagi.