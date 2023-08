Livorno, Msc ha cambiato idea Non acquista Darsena Toscana

La notizia ha fatto effetto, come una bomba: il più importante gruppo logistico del mondo, la Mediterranean Shipping Company del ginevrino Gianluigi Aponte, ha ritirato l’offerta di acquisto della maggioranza azionaria del Terminal Darsena Toscana. Un’offerta che aveva fatto sognare poche settimane fa, innescando tutta una serie di speranze sull’ipoteca che MSC sembrava volesse porre sulla realizzazione e la gestione della futura Darsena Europa, l’infrastruttura più attesa dallo scalo labronico, porta di accesso per la Toscana e la sua autonomia.

Al momento, l’unica conferma del ritiro dell’offerta di Msc viene dall’Agenzia nazionale per la tutela della concorrenza, l’Agcm, che l’ha inserita nel proprio bollettino ufficiale, senza dare altra spiegazione: l’Agenzia avrebbe dovuto stabilire se l’offerta di Msc fosse o meno accettabile sul piano del rispetto della libera concorrenza, ma di fronte al ritiro della stessa Msc, l’Agcm ha chiuso la pratica.

"Considerando proprio l’iter autorizzativo da fare – ha subito scritto in una nota il presidente dell’Autorità portuale di sistema Livorno-Piombino Luciano Guerrieri – avevo prudentemente commentato in modo positivo la notizia della acquisizione del Terminal Darsena Toscana da parte di Msc. Altrettanto prudentemente, perché non conosciamo ancora le motivazioni di questa decisione, valuto con preoccupazione questo passaggio di Msc di ritirare la propria offerta di acquisto del suddetto terminal. Auspico che la decisione rappresenti solo una pausa di riflessione e che, dopo agosto, la procedura possa riprendere nell’ambito di un dialogo costruttivo tra acquirente e venditore e nel rispetto di un ruolo necessario ed equilibrato con gli enti regolatori. Sono convinto che il porto di Livorno rappresenti ancora una scelta strategica - ha concluso Guerrieri - per gli operatori interessati allo sviluppo del settore contenitori e delle altre tipologie di traffico e che siano presenti condizioni attuali e future per lavorare e competere nel libero mercato".

In attesa di ulteriori chiarimenti, che possono venire solo dai vertici di Msc, si è aperto il campo alle ipotesi. Con una prevalenza di delusione e di preoccupazione per la scelta del gruppo. C’è chi collega la decisione al potenziamento che proprio di questi tempi Msc sta realizzando dei propri terminal sia di Genova che di Gioia Tauro e anche Cagliari.

Chi prova a minimizzare ricordando che il gruppo Msc ha già una importante presenza sul porto labronico con la propria quota azionaria nel terminal Lorenzini 6 C della stessa Darsena Toscana. C’è infine chi sottolinea che operazioni come quella del Tdt sono legate a complessi fattori internazionali di valutazione della potenzialità dei traffici, di questi tempi piuttosto sul piano della prudenza per il calo mondiale degli scambi marittimi. La ormai prossima pausa di metà agosto potrebbe aprire la strada a novità ulteriori dalla ripresa di settembre in poi. La speranza è sempre l’ultima chance anche su questi temi.