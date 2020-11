Livorno 22 novembre 2020 - Le strade del centro a Livorno di notte diventano terra di nessuno. In questi giorni di restrizioni alla circolazione delle persone e dei mezzi con il coprifuoco dalle 22 all'alba per l'emergenza covid, gli unici che sembra si stiano muovendo indisturbati sono i ladri.

La scorsa notte sono stati presi di mira 4 negozi e un distributore di benzina tra piazza Attias, via Cambini, via Roma e via Marradi. Questi sono gli ultimi colpi, di una lunga serie, messi a segno per rastrellare i contanti (mai somme ingenti) lasciate nei registratori di cassa. La tecnica è sempre la stessa: vengono sfondate le vetrine dei negozi per arraffare i pochi contanti in casa, causando però danni materiali rilevanti.

Così tra sabato notte e le prime ore di questa domenica i ladri sono entrati in azione in piazza Attias dove hanno letteralmente ripulito il negozio di abbigliamento e accessori Caffaz. Poco più in là in via Cambini vetrata infranta dopo avere forzato la saracinesca nel negozio di ortofrutta. Bottino: i pochi contanti in cassa. Altro colpo nella vicina via Roma al negozio Shabby Schic: medesimo copione. Più avanti ancora quarta incursione dei ladri in via Marradi all'Erboristeria Benetti: dopo avere sfondato la vetrina i ladri si sono diretti al registratore di cassa per portare via i pochi spiccioli lasciati dai titolari". Infine non è stato risparmiato nemmeno il distributore di carburanti in via Marradi 152 dove la telecamere di video sorveglianza ha ripreso un uomo che prima ha infranco la vetrata della stazione di servizio con un pesante contenitore. Poi ha forzato il registratore di cassa e ha asportato i soldi. Durante la registrazione delle immagini l'uomo è stato ripreso in volto. Solo dopo ha provato a coprirsi con il cappuccio.Alle vittime dei raid notturno dei ladri non è rimasto altro da fare che la conta dei danni e chiamare i carabinieri.



© Riproduzione riservata