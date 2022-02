Livorno, notte di risse: un ferito. E in una fioriera spunta un coltello

Livorno, 19 febbraio 2022 - Notte movimentata a Livorno. Un episodio si è verificato in via Sardi, traversa della centralissima via Ricasoli. Stando alle testimonianze di residenti ed esercenti dei locali della zona, intorno alle tre è scoppiata una lite fra stranieri: pare di nazionalità tunisina. È spuntato un coltello ed è stato ferito uno dei contendenti. L'arma è poi stata abbandonata in una fioriera. Sul marciapiede la polizia intervenuta subito dopo, sono rimaste le chiazze di sangue. All'arrivo dei poliziotti erano spariti tutti. Da riscontri fatti dalla Questura nessuno si è presentato al pronto soccorso con una ferita da arma da taglio. Nella vicina piazza Cavour e in via Ricasoli un paio di anni fa gruppi di nordafricani si sono scontrati per il controllo della piazza dello spaccio.

L'altro episodio è avvenuto nei dintorni della stazione ferroviaria: una decina di persone sono passate alle vie di fatto, per futili motivi pare. Le grida e i rumori hanno svegliato i residenti che, allarmati, hanno chiesto l'intervento della polizia. All'arrivo delle volanti sono fuggitivi tutti eccetto tre uomini identificati.

M.D.