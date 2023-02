Sosta al Modigliani Forum, il sindaco: "Interverrò di persona per i posti dei disabili"

Luca Salvetti (Foto Novi)

Livorno, 27 febbraio 2023 - ​Dopo l’acceso scambio di vedute tra il garante dei disabili del Comune di Livorno Valerio Vergili e uno dei gestori del Modigliani Forum, Riccardo Rossato, sugli spazi per la sosta dei mezzi che trasportano disabili, interviene nella disputa anche il sindaco Luca Salvetti.

Lo fa per gettare acqua sul fuoco, dopo il pasticcio di giovedì scorso, in occasione della partita della nazionale di basket, quando Vergili (anche lui disabile) e altri nella stessa condizione si sono trovati a dover pagare per il posteggio e a discutere con i gestori perché non era mai accaduto prima.

"Per i disabili bisogna costruire le condizioni per facilitare il loro accesso e garantirne la gratuità come prevista per legge. – dichiara il sindaco Salvetti – Il problema segnalato da Vergili, ovvero il fatto che i disabili abbiano dovuto pagare il posto auto per recarsi alla partita della nazionale di basket, dovrà essere discusso. Prima di tutto andrà capito chi gestiva il parcheggio giovedì sera". Aggiunge Salvetti: "La Federazione Italiana Basket per giovedì scorso ha ricevuto 27 richieste di ingresso da altrettanti disabili e tutti sono entrati con i loro accompagnatori senza problemii. Se occorrerà mi impegnerò personalmente a risolvere la questione".