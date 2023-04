Livorno piange Federica Tani, morta a 51 anni: era la titolare di “Ostrich”

Livorno, 24 aprile 2023 – Grande dolore e commozione a Livorno per la morte di Federica Tani, notissima commerciante di piazza XX Settembre dove era titolare del negozio di abbigliamento “Ostrich”.

Federica aveva 51 anni, per tutti era Chica, ed è stata portata via per sempre da una malattia breve quanto implacabile. Un paio di settimane di degenza all’ospedale poi, purtroppo, ha chiuso gli occhi per sempre.

"Il Centro commerciale naturale - si legge sulla pagina Facebook - è vicino al suo presidente nell’immenso dolore per la perdita della figlia. Ciao Chica".

Il funerale di Federica Tani oggi alle 16,30 all’Svs del cimitero dei Lupi.

Anche Il Telegrafo e La Nazione si uniscono al dolore della famiglia e di quanti hanno voluto bene a Federica.