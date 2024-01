Livorno, presto i lavori per il nido Pirandello. I bimbi da lunedì al Parco Pasolini

Livorno, 4 gennaio 2023 – Da lunedì 8 gennaio i bambini del nido d’infanzia Pirandello si trasferiranno nelle strutture prefabbricate noleggiate dal Comune e allestite nel parco Pasolini, in viale della Libertà. Serviranno per consentire la demolizione e la ricostruzione dell’edificio di via Bracco accanto a Villa Fabbricotti. I nuovi moduli sono stati noleggiati attraverso una procedura di gara gestita dal Settore Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Livorno, con il supporto degli uffici tecnici comunali. Il noleggio è stato affidato alla ditta Interguest. Costo del noleggio (comprensivo di montaggio e smontaggio più manutenzione) 13mila euro al mese. Qui andranno 48 bambini, 9 educatrici e 5 ausiliarie.

I nuovi spazi sono stati consegnati nei giorni scorsi all’Amministrazione Comunale, che ha provveduto ad allestirli con tutte le attrezzature. Ieri il sopralluogo nella struttura modulare al parco Pasolini del sindaco Luca Salvetti, insieme alla vice sindaco Libera Camici, al personale del nido e degli uffici del Comune.

"Abbiamo fatto la scelta di ricorrere alle strutture modulari prefabbricate per collocarle in aree predefinite, dove spostare i bimbi del nido Pirandello che sarà ricostruito" ha detto ai cronisti il sindaco Salvetti. E ha ricordato: "Il nostro sistema educativo per l’infanzia è tra i maglioni, ma le strutture devono essere mantenute e sottoposte a manutenzioni per migliorarle. Per farlo però servono soluzioni alternative dove ricollocare i bambini e il personale temporaneamente, come in questo caso".

La vice sindaco Camici: "La struttura modulare che ospiterà i bambini nei prossimi due anni, è ampia, moderna, circondata da un’area a verde ed è stata progettata in modo da essere funzionale alle necessità pedagogiche di un nido d’infanzia".

Il trasferimento dei piccoli tra 3 mesi e 3 anni "consentirà la realizzazione del nuovo nido Pirandello che costerà 2.696.000 euro: 1.896.000 euro – ha aggiunto la Camici – finanziato nell’ambito del PNRR, i restanti 800 mila euro finanziati con risorse comunali. Il nuovo nido Pirandello, che ospiterà i 60 bambini a fronte degli attuali 48, oltre a garantire un ampliamento dell’offerta, darà alla città un servizio di nido di infanzia innovativo ed ecosostenibile e attento alle indicazioni pedagogiche nazionali in ottica 0-6 anni".

Il sindaco ha concluso annunciando: "A febbraio saranno trasferiti nel ’polo volano’ alle Mura Lorenesi le classi della scuola Micheli-La Marmora, dove sono previsti importanti lavori di manutenzione. Inoltre alla scuola volano di Corea, ora vuota, saranno trasferite le classi della scuola media all’ex Pirelli del viale Carducci" che sarà inglobata dal nuovo ospedale di via della Meridiana.