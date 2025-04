Livorno, oltre mille studenti a lezione di primo soccorso

Livorno, 10 aprile 2025 – Sono stati circa 1.100 gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici di Livorno ITI Galilei, Liceo Vespucci-Colombo ed Enriques, coinvolti nel progetto "Una mano sul cuore", realizzato grazie alla collaborazione fra Azienda USL Toscana nord ovest e Società Nazionale Salvamento Sez. Livorno-mare e finalizzato a riconoscere precocemente un arresto cardiaco, attivare i soccorsi e mettere in atto le prime manovre rianimatorie. Gli operatori volontari hanno svolto incontri che sono stati essenziali per diffondere la cultura del “primo soccorso” in modo da preparare anche i giovani a gestire al meglio un’eventuale emergenza, in attesa dell’arrivo del 118/112.

“Voglio ringraziare i ragazzi e i docenti – dice Luigi Franchini, direttore Educazione e Promozione della Salute Area Sud - che hanno partecipato con entusiasmo e impegno al progetto. È fondamentale diffondere la cultura della sicurezza a partire dai giovani per aumentare la frazione della popolazione in grado di attuare appropriate manovre di primo soccorso e che abbia acquisito le capacità di base per poter effettuare le principali manovre rianimatorie. Un sentito ringraziamento anche a Michele Falchi, presidente SNS sezione Livorno-mare che ha coordinato le volontarie ed i volontari della SNS specificatamente formati per il progetto e all’infermiera della Educazione e Promozione della Salute Federica Pracchia che ha coinvolto le scuole livornesi aderenti”.