Il Livorno e la promozione: Terranuova può essere decisiva, “Eventuale festa allo stadio”

Livorno, 4 aprile 2025 – Una promozione fortemente attesa e che ora è estremamente a portata di mano. Il Livorno, dopo un campionato di Serie D esaltante, potrebbe tornare in Serie C già domenica 6 aprile, nella sfida con il Terranuova Traiana, a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

In caso di tre punti sarà matematico il ritorno, dopo anni difficili, nel professionismo. Ma al momento il team con il tecnico Indiani sono tutti concentrati nella sfida. Per questo c’è poco spazio per pensare alla festa.

Ma ovviamente la città freme e dunque la società si muove in qualche modo. Dando appuntamento a tutti allo stadio Armando Picchi nel caso in cui proprio domenica arrivi il salto di categoria.

"L’Unione Sportiva Livorno 1915 – si legge in una nota – comunica che, al momento, non sono state organizzate feste da parte di questa società, perché ad oggi l’obiettivo è e rimane quello di non creare distrazioni in vista dell'impegnativa trasferta sul campo di Terranuova Traiana. Solo in caso di promozione matematica al 90esimo minuto, la squadra rientrerà per le ore 21 allo stadio di Livorno, felice di ricevere l’abbraccio della città e di tutti i suoi tifosi.

La classifica

Livorno 66; Fulgens Foligno 53; Seravezza Pozzi 49; Grosseto e Ghiviborgo 47; Siena 45; Orvietana e Ostiamare 40; Follonica Gavorrano e Poggibonsi 39; Montevarchi e San Donato Tavarnelle 34; Figline 33; Sangiovannese 32; Terranuova Traiana 31; Flaminia Civita Castellana e Trestina 30; Fezzanese 22.