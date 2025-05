Livorno rappresenterà la Toscana a Osaka Expo

Il 16 e il 18 luglio, in occasione dell’Expo di Osaka in Giappone, al Padiglione Italia sarà anche ’Cavalleria Rusticana’, a rappresentare la Toscana. Una produzione tutta livornese, che rilegge la celeberrima opera del maestro Pietro Mascagni (livornese, del quale ricorrono gli 80 anni dalla morte), declinando l’amore ai tempi del digitale. "Il duello rusticano sarà tra uomo e macchina", ha spiegato ieri nello scenario suggestivo del Teatro Goldoni di Livorno (foto), Marco Voleri, direttore artistico del ’Mascagni Festival’, durante il quale sarà possibile assistere a questa versione della ’Cavalleria Rusticana’ di Pietro Mascagni, il 9 settembre alle 21.30 agli Hangar Creativi. Proprio da un’idea di Voleri è nato questo progetto artistico, del quale protagonisti saranno: Rachael Jane Stellacci soprano, Davide Piaggio tenore e Massimo Salotti al pianoforte.

Il sipario si alzerà su ’Cavalleria Rusticana’ alle 21.30 "per celebrare la vis toscana – ha proseguito Voleri – secondo lo spirito di Livorno, premiato dalla Regione che tra varie proposte ha scelto anche la nostra e ci riempie di orgoglio". La trama è la seguente: nel 3025 sulla Terra la specie umana si è estinta e le emozioni umane sono state archiviate come errori di sistema. In un mondo silenzioso, un’intelligenza artificiale si imbatte in un reperto dimenticato: una registrazione di ’Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni. L’analisi si trasforma presto in scoperta e l’algoritmo si ritrova immerso in un universo che non può calcolare, la Sicilia di fine ’800, terra di passione e tradimento. Santuzza e Turiddu rivivono tra circuiti e memoria, evocati come spettri dalla potenza della musica. La macchina osserva, apprende, cerca di comprendere.

Ma può davvero imitare l’umano? ’Cavalleria Rusticana’ è un esperimento sensoriale e filosofico, che ridefinisce il rapporto tra tecnologia e sentimento, nel quale l’intelligenza artificiale è un interlocutore che tenta di comprendere il dolore umano.

Monica Dolciotti