Livorno ricorda Marco Giannini, le cerimonie in memoria del farmacista morto in un tragico incidente

Livorno, 20 giugno 2025 - È stata scoperta nei giorni scorsi una targa commemorativa in onore di Marco Giannini, il farmacista dell’Unità Farmaci Antiblastici (UFA) tragicamente scomparso lo scorso 8 gennaio in un incidente stradale avvenuto lungo lo svincolo della FiPiLi. Il ricordo di Giannini è stato celebrato all’interno della Farmacia Ospedaliera di Livorno, dove è stata posizionata la targa proprio nel Laboratorio di preparazione dei Farmaci Antiblastici, il luogo in cui il professionista prestava servizio con passione e competenza. L’iniziativa è nata dalla volontà di amici, colleghi e familiari, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 39° compleanno. Una giornata toccante, scandita da momenti di raccoglimento e memoria, per rendere omaggio non solo al farmacista, ma soprattutto alla persona che Marco era: attenta, generosa, luminosa. “Marco, al di là di ogni retorica, era un collega straordinario – ha dichiarato Francesca Azzena, direttrice del Dipartimento del Farmaco dell’Azienda USL Toscana nord ovest e responsabile della farmacia ospedaliera di Livorno – Non solo un professionista capace e sempre disponibile, ma anche una persona solare, sensibile, profondamente umana. La sua mancanza, come quella di altri colleghi recentemente scomparsi, ha lasciato un vuoto doloroso e tangibile nelle nostre giornate, sia sul piano personale che lavorativo. Per questo motivo abbiamo accolto senza esitazione la proposta di dedicargli una targa, proprio lì dove ogni giorno svolgeva con dedizione un lavoro delicatissimo, garantendo ai pazienti oncologici terapie sicure e preparate con grande responsabilità. A lui va il nostro pensiero costante, e alla sua famiglia il nostro più affettuoso e commosso abbraccio.” La cerimonia non si è limitata alla sola commemorazione in ambito ospedaliero. Nel corso della giornata è stata deposta anche una “pietra del ricordo” alla scalinata di Antignano, un gesto simbolico ma carico di significato, per segnare un punto fisico e affettivo legato alla memoria di Marco. La giornata si è conclusa con una messa in suffragio celebrata nella chiesa di San Iacopo in Acquaviva, alla presenza di parenti, amici e colleghi. Marco Giannini, residente a Forcoli, aveva costruito negli anni un percorso professionale ricco di esperienze e umanità. Dopo aver lavorato nei presidi ospedalieri di Portoferraio e Piombino, era approdato a Livorno, dove da tempo era in servizio presso l’UFA. In quel ruolo aveva saputo distinguersi per la sua serietà, il senso di responsabilità e la capacità di coniugare rigore tecnico e attenzione al paziente. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. La targa, la pietra, la messa: sono segni di una memoria viva, che non vuole dimenticare ma trasformare il dolore in gratitudine. Perché Marco Giannini, per molti, è stato molto più di un collega.