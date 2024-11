Livorno, rimossi i lampioni Liberty in piazza Dante e viale Carducci

Livorno 11 novembre 2024 - A Livorno in piazza Dante e in viale Carducci è in corso un intervento di sostituzione di tutti i lampioni della pubblica illuminazione di epoca Liberty. Carlo Ghiozzi, capogruppo della Lega in Comune, è stato contattato da numerosi cittadini che hanno visto gli operai a lavoro sollevando però dubbi sulle finalità di questo intervento.

In un primo momento si poteva pensare ad un lavoro di manutenzione e quindi di riqualificazione degli storici lampioni, che riprendono lo stile architettonico della stazione e del viale Carducci. “In realtà ogni lampione rimosso, accatastato uno sull’altro senza alcuna cura, è stato sostituito da un altro lampione moderno, realizzato con materiale sicuramente di valore più scarso", racconta Carlo Ghiozzi.

"Una vera e propria follia. - sostiene Ghiozzi - Faremo subito un interpellanza per capire i motivi di questa scelta scellerata. Vogliamo capire se sui vecchi lampioni ci siano vincoli delle belle arti e se eventualmente si siano richiesti i permessi per dismetterli ed accatastarli come se fossero ferri vecchi senza alcun valore. Riteniamo che non si possa cambiare uno stile architettonico simbolo nel quale si riconoscevano piazza Dante e viale Carducci, per un semplice ammodernamento con illuminazione a led. La modernità deve rispettare la storia delle città e dei luoghi là dove sia messa in essere. Speriamo vivamente che l’amministrazione comunale stia semplicemente pensando ad una manutenzione accurata dei vecchi pali della luce e non ad una barbara dismissione, così come viene percepita da tutti quel cittadini increduli che stanno passando in questi giorni per queste strade e che mi stanno contattando amareggiati".